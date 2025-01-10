Клуб Премьер-лиги хочет арендовать атакующего игрока Манчестер Юнайтед

У "Вест Хэма" на этой неделе сменился тренер, и командой теперь будет руководить Грэм Поттер. "Молотобойцы" находятся на 14-й позиции, поэтому от нового руководителя ожидают лучших результатов. Лондонцы осознают, что им необходимо усилить состав команды, хотя имеют ограниченные финансовые ресурсы для этого.

Как сообщает talkSPORT, "молотобойцы" рассматривают возможность аренды Маркуса Рашфорда из "МЮ". Англичанин рассматривает смену клуба, поскольку он не входит в планы Рубена Аморима. Понятно, что "красные дьяволы" смирились с тем, что не смогут продать 27-летнего в этом месяце, и их единственным вариантом остается аренда. Впрочем, "Вест Хэму" будет трудно заполучить нападающего, "Наполи", "Ювентус", "Милан" и дортмундская "Боруссия" также проявляют интерес к нему.

Добавим, что в этом сезоне Маркус Рашфорд провел 24 матча, где отметился 7 голами и 3 ассистами.