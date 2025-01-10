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Новый тренер Вест Хэма определился с приоритетной трансферной целью

Англия

Английский наставник хочет подписать своего соотечественника

Новый тренер Вест Хэма определился с приоритетной трансферной целью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер лондонского "Вест Хэма" Грэм Поттер уже определился с приоритетной целью в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Transfers, 49-летний английский специалист хочет подписать Бена Чилвелла, защитника, с которым он работал в "Челси". Известно, что руководство "синих" открыто к продаже своего 28-летнего левого фулбека, они также готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста, если такое предложение поступит от "молотобойцев".

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В этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь одну игру в составе "синих" в 1/16 финала Кубка английской лиги, отыграв 45 минут в поединке. Его трансферная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Грэм Поттер Бен Чилвелл
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Андрей Журба
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