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Новый тренер Вест Хэма определился с приоритетной трансферной целью
Английский наставник хочет подписать своего соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер лондонского "Вест Хэма" Грэм Поттер уже определился с приоритетной целью в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Football Transfers, 49-летний английский специалист хочет подписать Бена Чилвелла, защитника, с которым он работал в "Челси". Известно, что руководство "синих" открыто к продаже своего 28-летнего левого фулбека, они также готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста, если такое предложение поступит от "молотобойцев".
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В этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь одну игру в составе "синих" в 1/16 финала Кубка английской лиги, отыграв 45 минут в поединке. Его трансферная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.
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