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Ньюкасл интересуется голкипером аутсайдера Премьер-лиги

Англия

Этот игрок был бы хорошим усилением для сорок

Ньюкасл интересуется голкипером аутсайдера Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аарон Рэмсдейл прошлым летом покинул "Арсенал" и присоединился к "Саутгемптону". Дела у "святых" идут совсем плохо, поскольку они находятся на дне турнирной таблицы. Впрочем, на игрока существует немалый спрос на рынке и некоторые клубы могут воспользоваться тяжелым положением "Саутгемптона".

По информации The Sun, "Ньюкасл" занят поисками нового вратаря и может попытаться соблазнить "святых" январским предложением по своему первому номеру команды. Вокруг долгосрочного будущего Ника Поупа уже давно идут спекуляции, а некоторые болельщики сомневаются, достаточно ли он хорош, чтобы вывести "Ньюкасл" на новый уровень. Ситуация становится еще более насущной, поскольку Мартин Дубравка, который заменял Поупа в последние недели, как ожидается, переедет в Саудовскую Аравию до закрытия трансферного окна. Эдди Хау готов отпустить 35-летнего словака, но лишь при условии, что тренер сможет найти высококлассную замену, которая составит конкуренцию Поупу, когда тот вернется после травмы в конце этого месяца. Также не исключается вариант того, что бывший вратарь "Арсенала" покинет "Саутгемптон", если "святые" вылетят по итогам сезона.

Добавим, что в этом сезоне Аарон Рэмсдейл провел 14 матчей, из которых 2 отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 29 голов.

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Ньюкасл Саутгемптон Аарон Рэмсдейл
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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