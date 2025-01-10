  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба

Англия

У мерсисайдцев есть серьезная проблема с менеджментом

Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой нападающий "Ливерпуля" отказался от нового контракта с клубом ради "Барселоны".

Как сообщило издание Mundo Deportivo, 27-летний Луис Диас отклонил предложение от "Ливерпуля" по новому контракту, поскольку его не устроили условия личного соглашения. Известно, что каталонский гранд внимательно следит за его ситуацией в клубе. Руководство "блаугранас" проявляет интерес к вингеру на протяжении длительного времени. Также ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны "ПСЖ".

Напомним, что действующее соглашение колумбийца с "Ливерпулем" действует до конца июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На счету Луиса Диаса 12 голов и 3 ассиста в 26 матчах в составе "красных" в этом сезоне во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Палмейрас прислал новое предложение трансфера за атакующего игрока Фулхэма
yellow-arrow
Зинченко на выход? Арсенал планирует провести чистку состава следующим летом
yellow-arrow
Ньюкасл интересуется голкипером аутсайдера Премьер-лиги
Барселона Ливерпуль Луис Диас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости