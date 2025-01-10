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Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
У мерсисайдцев есть серьезная проблема с менеджментом
Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой нападающий "Ливерпуля" отказался от нового контракта с клубом ради "Барселоны".
Как сообщило издание Mundo Deportivo, 27-летний Луис Диас отклонил предложение от "Ливерпуля" по новому контракту, поскольку его не устроили условия личного соглашения. Известно, что каталонский гранд внимательно следит за его ситуацией в клубе. Руководство "блаугранас" проявляет интерес к вингеру на протяжении длительного времени. Также ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны "ПСЖ".
Напомним, что действующее соглашение колумбийца с "Ливерпулем" действует до конца июня 2027 года.
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На счету Луиса Диаса 12 голов и 3 ассиста в 26 матчах в составе "красных" в этом сезоне во всех турнирах.
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