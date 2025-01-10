Палмейрас прислал новое предложение трансфера за атакующего игрока Фулхэма

К Андреасу Перейре приковано немалое внимание со стороны нескольких клубов мира. В минувшую субботу "дачники" отклонили первоначальное предложение "Палмейраса" в размере 16 млн фунтов стерлингов за 29-летнего атакующего полузащитника. Впрочем, бразильский гранд не собирается опускать руки.

Как сообщает Daily Mail, "Фулхэм" получил новое предложение от "Палмейраса" за Андреаса Перейру в размере около 20,5 млн фунтов стерлингов. У футболиста осталось 18 месяцев по контракту, и он готов обсудить новые условия, но англичане еще не начали переговоры. Кроме того, игрок не против остаться в Лондоне и Марку Силва очень ценит навыки бразильца.

Добавим, что в этом сезоне Андреас Перейра провел 19 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.