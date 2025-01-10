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Команда Забарного попытается подписать нового нападающего в январе
У вишен есть три кандидатуры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Борнмут" попытается подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно, из-за травм своих ключевых игроков атаки — Эванилсона и Энеса Унала.
Источники издания TEAMtalk сообщают, что "Борнмут" направил "Брайтону" официальный запрос относительно трансфера Эвана Фергюсона. Представители клуба уже общались с окружением 20-летнего игрока. Руководство "чаек" готово к тому, чтобы отдать своего нападающего в аренду, однако "вишни" могут попытаться оформить переход футболиста на полноценной основе. Ожидается, что сумма трансфера составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что за Фергюсоном следят еще три лондонских клуба. Также в их списке находится форвард "Эвертона" Доминик Кальверт-Льюин и нападающий "Вест Хэма" Николас Фюллькруг.
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В этом сезоне ирландский форвард забил лишь один гол в 14 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.
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