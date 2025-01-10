Арне Слот отреагировал на слухи, связывающие Ливерпуль с подписанием Кварацхелии

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи, связывающие его клуб с подписанием Хвичи Кварацхелии из "Наполи".

"Кажется, сейчас как раз январь, трансферное окно открыто... Когда оно закрывается, в 99 случаях из 100 становится понятно, что эти истории неправдивы. Большинство слухов просто не соответствуют действительности. Что я могу вам сказать об этих слухах? Они будут продолжать появляться, поэтому я никак на это не буду отвечать", — приводит слова Слота издание The Standard.