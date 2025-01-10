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Это не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре

Англия

Известны результаты голосования

Это не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования в номинации на звание лучшего игрока месяца по итогам декабря.

Награду получил форвард "Ньюкасла" Александер Исак. Он стал лишь четвертым шведским игроком, получившим этот приз за всю историю его существования.

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В шести матчах чемпионата Англии в последнем месяце прошлого года Исак забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Нападающий обошел в голосовании Мохамеда Салаха и Коула Палмера.

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АПЛ Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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