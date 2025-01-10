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Это не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре
Известны результаты голосования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования в номинации на звание лучшего игрока месяца по итогам декабря.
Награду получил форвард "Ньюкасла" Александер Исак. Он стал лишь четвертым шведским игроком, получившим этот приз за всю историю его существования.
A seriously impressive month for @NUFC's star striker ⚫️⚪️— Premier League (@premierleague) January 10, 2025
Alexander Isak is December's @EASPORTSFC Player of the Month winner!#PLAwards pic.twitter.com/Zw6Pwuup4W
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A month of many highlights for Alexander Isak ????#PLAwards pic.twitter.com/xYCNROirC8— Premier League (@premierleague) January 10, 2025
В шести матчах чемпионата Англии в последнем месяце прошлого года Исак забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Нападающий обошел в голосовании Мохамеда Салаха и Коула Палмера.
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