Это не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре

На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования в номинации на звание лучшего игрока месяца по итогам декабря.

Награду получил форвард "Ньюкасла" Александер Исак. Он стал лишь четвертым шведским игроком, получившим этот приз за всю историю его существования.

A seriously impressive month for @NUFC's star striker ⚫️⚪️



Alexander Isak is December's @EASPORTSFC Player of the Month winner!#PLAwards pic.twitter.com/Zw6Pwuup4W