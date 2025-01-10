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Манчестер Юнайтед присоединился к гонке с Арсеналом за подписание одноклубника Ярмолюка

Англия

Футболист может сменить команду в этом году

Манчестер Юнайтед присоединился к гонке с Арсеналом за подписание одноклубника Ярмолюка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" будет соревноваться с лондонским "Арсеналом" за подписание вингера "Брентфорда".

Как сообщает издание The Mirror, оба английских топ-клуба хотят подписать 25-летнего нападающего Бриана Мбемо, который может сыграть на правом фланге атаки и в центре нападения.

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Ожидается, что сумма его трансфера составит не более 40 миллионов фунтов стерлингов, если одна из этих команд проявит серьезные намерения следующим летом, ведь Мбемо хочет остаться в "Брентфорде" до конца текущего сезона и помочь Томасу Франку закончить эту кампанию на высокой ноте.

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На счету Бриана Мбемо 13 голов и 4 ассиста в 23 матчах во всех турнирах в составе "пчел" в этом сезоне.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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