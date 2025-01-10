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Тренер Ньюкасла похвалил результаты своей команды в последних матчах
Его подопечные выиграли семь матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" похвалил свою команду за непревзойденную форму в последних матчах.
"Я считаю, что мы выстояли ментально и сделали большой шаг вперед за последние три матча. То, что мы сделали, многое говорит о нашем потенциале, которым мы обладаем. У меня было довольно много вопросов к команде относительно нашего уровня игры, стабильности выступлений и способности найти необходимый ритм, чтобы побеждать в каждом поединке. Приятно видеть, что теперь наши футболисты мотивированы, имеют холодный ум и желание постепенно идти к нашей цели. Главным вызовом для нас остается способность продолжать играть на этом уровне".
"У нас всех есть желание продолжать победную серию, мы хотим это делать во всех соревнованиях, в том числе в Кубке Англии. Мы не отдаем предпочтение какому-то одному турниру. Мы уважаем наших соперников, но мы будем стараться одержать победу в каждом следующем матче", — добавил Гау.
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Заметим, что "Ньюкасл" выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах. Сейчас "сороки" занимают пятое место в чемпионате Англии с 35 очками после 20 сыгранных матчей.
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