  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ньюкасла похвалил результаты своей команды в последних матчах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ньюкасла похвалил результаты своей команды в последних матчах

Англия

Его подопечные выиграли семь матчей подряд

Тренер Ньюкасла похвалил результаты своей команды в последних матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" похвалил свою команду за непревзойденную форму в последних матчах.

"Я считаю, что мы выстояли ментально и сделали большой шаг вперед за последние три матча. То, что мы сделали, многое говорит о нашем потенциале, которым мы обладаем. У меня было довольно много вопросов к команде относительно нашего уровня игры, стабильности выступлений и способности найти необходимый ритм, чтобы побеждать в каждом поединке. Приятно видеть, что теперь наши футболисты мотивированы, имеют холодный ум и желание постепенно идти к нашей цели. Главным вызовом для нас остается способность продолжать играть на этом уровне".

Читайте такжеЭто не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре

"У нас всех есть желание продолжать победную серию, мы хотим это делать во всех соревнованиях, в том числе в Кубке Англии. Мы не отдаем предпочтение какому-то одному турниру. Мы уважаем наших соперников, но мы будем стараться одержать победу в каждом следующем матче", — добавил Гау.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что "Ньюкасл" выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах. Сейчас "сороки" занимают пятое место в чемпионате Англии с 35 очками после 20 сыгранных матчей.

По теме
yellow-arrow
Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги
yellow-arrow
Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре
yellow-arrow
Арсенал не сможет позволить себе рекордные траты следующим летом
Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости