Анге Постекоглу подтвердил, что игрок шпор получил сотрясение мозга в полуфинальном матче Кубка лиги против Ливерпуля

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур был вынужден досрочно завершить матч против "Ливерпуля", когда он потерял сознание в первом тайме. Тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что игрок получил сотрясение мозга и он пропустит несколько недель.

"К счастью, хорошие новости. Он был в больнице, и они сделали все тесты, чтобы проверить и убедиться, что все в порядке и все хорошо. Он вернулся домой, с ним все в порядке, он чувствует себя хорошо. Очевидно, что теперь мы будем придерживаться протоколов.

Ange issues an update on Rodrigo Bentancur ???? pic.twitter.com/zRWXKJ2bUO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2025

Я думаю, что это пара недель, когда нужно просто убедиться, что все в порядке, но, к счастью, похоже, что это сотрясение мозга, но не более того. Это было неприятно, и вы видели Педро (Порро) первым, кто попал туда, и вы знали, что это была тревожная ситуация. Но я думаю, что ребята и медицинская команда справились с этим хорошо, и, к счастью, все хорошо", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что в этом сезоне Родриго Бентанкур провел 20 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.