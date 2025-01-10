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Арсенал не сможет позволить себе рекордные траты следующим летом
Болельщики канониров могут забыть об усилении атаки?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" не сможет позволить себе рекордные расходы следующим летом, несмотря на серьезную заинтересованность в подписании нового нападающего.
По информации источников Daily Mail, трансфер Александера Исака в "Арсенал" следующим летом на данный момент выглядит маловероятным, хотя клуб не имеет проблем с соблюдением правил ФФП.
Сообщается, что главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником 25-летнего форварда, который был признан лучшим игроком декабря в АПЛ. Представители игрока и руководство "сорок" знает об интересе со стороны "Арсенала", однако они будут требовать около 115 миллионов фунтов стерлингов за его переход, что превышает рекордное подписание среди клубов АПЛ.
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Также напомним, что ранее сообщалось о желании "Арсенала" провести чистку состава следующим летом. Среди игроков, которые могут покинуть команду, упоминается имя Александра Зинченко.
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