Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре

На официальном сайте Английской Премьер-лиги появилась информация о результатах голосования в номинации на звание лучшего тренера месяца по итогам декабря.

Второй раз в этом сезоне награду получил наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. В целом это его шестой подобный приз в чемпионате Англии.

Five wins in December, and a second @BarclaysFooty Manager of the Month award of the season for Nuno Espirito Santo! ????#PLAwards | @NFFC pic.twitter.com/jygTiQ3XX9