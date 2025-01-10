  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре

Англия

Опубликованы результаты опроса

Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте Английской Премьер-лиги появилась информация о результатах голосования в номинации на звание лучшего тренера месяца по итогам декабря.

Читайте такжеЭто не Салах. АПЛ объявила имя лучшего игрока в декабре

Второй раз в этом сезоне награду получил наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. В целом это его шестой подобный приз в чемпионате Англии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Лесники" под его руководством одержали пять побед подряд в чемпионате Англии в последнем месяце прошлого года после выездного поражения от "Манчестер Сити" (3:0).

По теме
yellow-arrow
Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги
yellow-arrow
Арсенал не сможет позволить себе рекордные траты следующим летом
yellow-arrow
Анге Постекоглу подтвердил, что игрок шпор получил сотрясение мозга в полуфинальном матче Кубка лиги против Ливерпуля
Ноттингем Форест АПЛ Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости