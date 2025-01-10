Вторая награда в сезоне. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в декабре

На официальном сайте Английской Премьер-лиги появилась информация о результатах голосования в номинации на звание лучшего тренера месяца по итогам декабря.

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Второй раз в этом сезоне награду получил наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. В целом это его шестой подобный приз в чемпионате Англии.

Five wins in December, and a second @BarclaysFooty Manager of the Month award of the season for Nuno Espirito Santo! ????#PLAwards | @NFFC pic.twitter.com/jygTiQ3XX9 — Premier League (@premierleague) January 10, 2025

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"Лесники" под его руководством одержали пять побед подряд в чемпионате Англии в последнем месяце прошлого года после выездного поражения от "Манчестер Сити" (3:0).