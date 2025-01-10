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Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги

Англия

Англичане столкнутся с конкуренцией за подписание этого игрока

Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лион" находится в тяжелом финансовом положении. "Ткачи" готовятся к тому, что зимой будут вынуждены продать нескольких своих игроков, и различные команды могут воспользоваться этой ситуацией.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Ипсвич" проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги Неманье Матичу. "Трактористы" находятся в зоне вылета и опыт выступлений серба в Англии мог бы помочь команде побороться за выживание в чемпионате. Впрочем, "Ипсвич" столкнется с конкуренцией за подписание полузащитника, поскольку им также интересуются "Комо", "Наполи" и "Фиорентина". По данным transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Неманья Матич провел 18 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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