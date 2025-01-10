Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги
Англичане столкнутся с конкуренцией за подписание этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" находится в тяжелом финансовом положении. "Ткачи" готовятся к тому, что зимой будут вынуждены продать нескольких своих игроков, и различные команды могут воспользоваться этой ситуацией.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Ипсвич" проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги Неманье Матичу. "Трактористы" находятся в зоне вылета и опыт выступлений серба в Англии мог бы помочь команде побороться за выживание в чемпионате. Впрочем, "Ипсвич" столкнется с конкуренцией за подписание полузащитника, поскольку им также интересуются "Комо", "Наполи" и "Фиорентина". По данным transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 млн евро.
???????? Understand Ipswich Town exploring deal to sign Nemanja #Matic!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2025
Como, Napoli, and Fiorentina are also monitoring the situation.
36 y/o midfielder from Lyon with a contract valid until 2026. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/ovS2SmZ2gX
Добавим, что в этом сезоне Неманья Матич провел 18 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
Популярное сейчас
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
- Артета сообщил Зинченко о его будущем в Арсенале, – Mirror
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО