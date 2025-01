"Лион" находится в тяжелом финансовом положении. "Ткачи" готовятся к тому, что зимой будут вынуждены продать нескольких своих игроков, и различные команды могут воспользоваться этой ситуацией.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Ипсвич" проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги Неманье Матичу. "Трактористы" находятся в зоне вылета и опыт выступлений серба в Англии мог бы помочь команде побороться за выживание в чемпионате. Впрочем, "Ипсвич" столкнется с конкуренцией за подписание полузащитника, поскольку им также интересуются "Комо", "Наполи" и "Фиорентина". По данным transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 млн евро.

???????? Understand Ipswich Town exploring deal to sign Nemanja #Matic!



Como, Napoli, and Fiorentina are also monitoring the situation.



36 y/o midfielder from Lyon with a contract valid until 2026. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/ovS2SmZ2gX