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Палмейрас зимой хочет подписать игрока Арсенала

Англия

Лондонцы могли бы заработать на его продаже

Палмейрас зимой хочет подписать игрока Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт Жоржиньо на "Эмирейтс" заканчивается летом, хотя у "Арсенала" есть возможность продлить его еще на один год. Его будущее в Северном Лондоне находится под вопросом, чем хотят воспользоваться другие клубы.

По информации Sky Sports, в услугах 33-летнего опорника заинтересован "Палмейрас". Бразильский клуб встречался с агентом игрока для переговоров, но официального предложения по трансферу пока не поступало. По данным transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Жоржиньо провел 17 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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