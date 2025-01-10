Тренер Манчестер Сити - о матче против ФК Салфорд: Мы сможем одержать три победы подряд - давненько такого не было

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о матче третьего круга Кубка Англии против "Салфорд Сити".

"Последние шесть игр, шесть чистых листов и шесть побед, поэтому я очень уважаю их и то, что они делают, за интенсивность, и мы отнесемся к этому серьезно, как и всегда.

Надеюсь, мы сможем провести хорошую игру и одержать три победы подряд - давненько такого не было", - сказал специалист.