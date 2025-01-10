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Тренер Манчестер Сити - о матче против ФК Салфорд: Мы сможем одержать три победы подряд - давненько такого не было
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о матче третьего круга Кубка Англии против "Салфорд Сити".
"Последние шесть игр, шесть чистых листов и шесть побед, поэтому я очень уважаю их и то, что они делают, за интенсивность, и мы отнесемся к этому серьезно, как и всегда.
Надеюсь, мы сможем провести хорошую игру и одержать три победы подряд - давненько такого не было", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Салфорд Сити" стартует 11 января в 19:45 по киевскому времени.
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