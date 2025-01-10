  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Сити - о матче против ФК Салфорд: Мы сможем одержать три победы подряд - давненько такого не было
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Сити - о матче против ФК Салфорд: Мы сможем одержать три победы подряд - давненько такого не было

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Сити - о матче против ФК Салфорд: Мы сможем одержать три победы подряд - давненько такого не было

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о матче третьего круга Кубка Англии против "Салфорд Сити".

"Последние шесть игр, шесть чистых листов и шесть побед, поэтому я очень уважаю их и то, что они делают, за интенсивность, и мы отнесемся к этому серьезно, как и всегда.

Надеюсь, мы сможем провести хорошую игру и одержать три победы подряд - давненько такого не было", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Салфорд Сити" стартует 11 января в 19:45 по киевскому времени.

Читайте такжеГвардиола - о продлении контракта с Де Брюйне: Это не мое дело
По теме
yellow-arrow
Наставник Манчестер Юнайтед высказался о трансферной политике клуба
yellow-arrow
Палмейрас зимой хочет подписать игрока Арсенала
yellow-arrow
Ипсвич проявляет интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости