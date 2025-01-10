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Наставник Манчестер Юнайтед высказался о трансферной политике клуба
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба в январское окно и развитии молодых игроков.
"Нам нужно улучшить подбор игроков, чтобы при выборе футболистов мы были уверены, что они справятся с поставленными задачами. Также мы должны улучшить нашу академию.
Наша идея всегда заключается в том, чтобы удерживать лучших игроков и развивать этот клуб, но я действительно счастлив и люблю наших футболистов, особенно ребят из академии", - сказал Рубен.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 12 января сыграет против "Арсенала" в рамках третьего круга Кубка Англии. Начало - в 17:00 по Киеву.
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