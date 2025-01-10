Наставник Манчестер Юнайтед высказался о трансферной политике клуба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба в январское окно и развитии молодых игроков.

"Нам нужно улучшить подбор игроков, чтобы при выборе футболистов мы были уверены, что они справятся с поставленными задачами. Также мы должны улучшить нашу академию.

Наша идея всегда заключается в том, чтобы удерживать лучших игроков и развивать этот клуб, но я действительно счастлив и люблю наших футболистов, особенно ребят из академии", - сказал Рубен.