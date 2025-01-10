Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мне многое не нравится". Гвардиола признался в незапланированных зимних трансферах
Клуб вынужден искать усиление
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб ищет новых игроков в январское трансферное окно, хотя и не назвал конкретных имен.
"Весь месяц вы будете задавать мне одни и те же вопросы обо всех, с кем нас связывают СМИ, поэтому я не буду говорить об этом. Можете настаивать, но я не буду отвечать, потому что не управляю ситуацией. Мы знаем, что не должны выходить на трансферный рынок, и мне многое в этом не нравится.
Ситуация в этом сезоне, с таким количеством травм, заставила нас попробовать. Но что будет дальше - не скажу, потому что не знаю. Конечно, я общаюсь с клубом, но процесс и все, что происходит - я не знаю, потому что это очень сложно. Что произойдет, то произойдет; кроме этого, мне нечего сказать".
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Магдебург 1:3. Подопечные Шовковского проигрывают команде второй немецкой Бундеслиги
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025