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Айнтрахт Франкфурт положил глаз на опытного форварда сборной Германии на замену Мармушу

Англия

Никлас Фюллькруг может снова сменить команду

Айнтрахт Франкфурт положил глаз на опытного форварда сборной Германии на замену Мармушу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Айнтрахт Франкфурт" активно работает над поиском замены для Омара Мармуша, которым очень заинтересован "Манчестер Сити" и готов заплатить немцам 80 млн евро. По данным Патрика Бергера, основным кандидатом на эту позицию является нападающий сборной Германии и "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг.

31-летний немецкий форвард уже был в зоне интересов "Айнтрахта" прошлым летом, когда выступал за "Боруссию" Дортмунд. Тогда трансфер игрока оформил "Вест Хэм" за 27 миллионов евро.

Никлас в текущем сезоне сыграл 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Никлас Фюллькруг Омар Мармуш
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Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Екатерина Власова
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