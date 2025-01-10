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Айнтрахт Франкфурт положил глаз на опытного форварда сборной Германии на замену Мармушу
Никлас Фюллькруг может снова сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт Франкфурт" активно работает над поиском замены для Омара Мармуша, которым очень заинтересован "Манчестер Сити" и готов заплатить немцам 80 млн евро. По данным Патрика Бергера, основным кандидатом на эту позицию является нападающий сборной Германии и "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг.
31-летний немецкий форвард уже был в зоне интересов "Айнтрахта" прошлым летом, когда выступал за "Боруссию" Дортмунд. Тогда трансфер игрока оформил "Вест Хэм" за 27 миллионов евро.
Никлас в текущем сезоне сыграл 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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