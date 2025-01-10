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Ливерпуль – Аккрингтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Мерсисайдцам нужно возвращаться на победный путь

Ливерпуль – Аккрингтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние два матча "Ливерпуля" точно нельзя назвать удачными. Сначала не смогли обыграть "Манчестер Юнайтед", а посреди этой недели проиграли впервые с сентября на выезде "Тоттенхэму".

Мы все еще не думаем, что это превратится в серию или кризис. Случайности бывают. Однако в матче Кубка Англии против "Аккрингтона" таких случайностей не предвидится.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Аккрингтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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