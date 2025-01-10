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Ливерпуль – Аккрингтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Мерсисайдцам нужно возвращаться на победный путь
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние два матча "Ливерпуля" точно нельзя назвать удачными. Сначала не смогли обыграть "Манчестер Юнайтед", а посреди этой недели проиграли впервые с сентября на выезде "Тоттенхэму".
Мы все еще не думаем, что это превратится в серию или кризис. Случайности бывают. Однако в матче Кубка Англии против "Аккрингтона" таких случайностей не предвидится.
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 11 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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