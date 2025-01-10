Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Моркам. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Увидим ли первую победу Марески после долгого перерыва?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний раз, когда "синие" покидали поле в качестве победителей матча, был еще в Лиге Конференций в декабре. После этого 2 поражения и 2 ничьи. Матч против "Моркама" — это неплохой шанс для них наконец-то снова почувствовать вкус побед.
Возможно, отдых в неделю действительно поможет этой команде найти свою игру, которую они потеряли в последнее время.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился