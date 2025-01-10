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Челси – Моркам. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Увидим ли первую победу Марески после долгого перерыва?

Челси – Моркам. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последний раз, когда "синие" покидали поле в качестве победителей матча, был еще в Лиге Конференций в декабре. После этого 2 поражения и 2 ничьи. Матч против "Моркама" — это неплохой шанс для них наконец-то снова почувствовать вкус побед.

Возможно, отдых в неделю действительно поможет этой команде найти свою игру, которую они потеряли в последнее время.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Моркам"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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