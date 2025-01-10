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Манчестер Сити – Солфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Легкая прогулка для команды Пепа Гвардиолы?

Манчестер Сити – Солфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Горожане", кажется, возвращаются к привычной форме. Хотя нет, они пока просто улучшили результаты, однако вопросы к содержанию игры остаются. Но стоит отметить, что в какой форме они бы ни были, "Солфорд" обыгрывать они обязаны.

"Сити" играет у себя дома, готовит несколько важных трансферов и делает все возможное, чтобы перевернуть вторую половину сезона и напомнить, кто является чемпионом Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Солфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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