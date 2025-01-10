Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Солфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Легкая прогулка для команды Пепа Гвардиолы?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Горожане", кажется, возвращаются к привычной форме. Хотя нет, они пока просто улучшили результаты, однако вопросы к содержанию игры остаются. Но стоит отметить, что в какой форме они бы ни были, "Солфорд" обыгрывать они обязаны.
"Сити" играет у себя дома, готовит несколько важных трансферов и делает все возможное, чтобы перевернуть вторую половину сезона и напомнить, кто является чемпионом Англии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 11 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо - Магдебург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился