Манчестер Сити – Солфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Горожане", кажется, возвращаются к привычной форме. Хотя нет, они пока просто улучшили результаты, однако вопросы к содержанию игры остаются. Но стоит отметить, что в какой форме они бы ни были, "Солфорд" обыгрывать они обязаны.

"Сити" играет у себя дома, готовит несколько важных трансферов и делает все возможное, чтобы перевернуть вторую половину сезона и напомнить, кто является чемпионом Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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1.07 11.50 31.00 Узнать больше

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