Тренер Кристал Пэлас раскрыл трансферные планы команды на январь

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер пролил свет на трансферные планы клуба в зимнее окно.

"Как только мы подпишем игрока, мы сообщим вам. Но мы работаем над двумя трансферами, я не знаю, как быстро мы их осуществим.

Если нам удастся сохранить команду, мы очень довольны тем, как футболисты развивались в течение последних месяцев, а также тем, как мы снова обрели командный дух после непростого старта. Никто не сказал мне, что хочет уйти. Игроки хотят остаться здесь", - сказал специалист.