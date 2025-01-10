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Тренер Кристал Пэлас раскрыл трансферные планы команды на январь
Мы работаем над двумя трансферами (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер пролил свет на трансферные планы клуба в зимнее окно.
"Как только мы подпишем игрока, мы сообщим вам. Но мы работаем над двумя трансферами, я не знаю, как быстро мы их осуществим.
Если нам удастся сохранить команду, мы очень довольны тем, как футболисты развивались в течение последних месяцев, а также тем, как мы снова обрели командный дух после непростого старта. Никто не сказал мне, что хочет уйти. Игроки хотят остаться здесь", - сказал специалист.
Напомним, что "Кристал Пэлас" сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 21 балл по итогам 20-ти матчей.
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