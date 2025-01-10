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Тренер Кристал Пэлас раскрыл трансферные планы команды на январь

Англия

Мы работаем над двумя трансферами (с)

Тренер Кристал Пэлас раскрыл трансферные планы команды на январь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер пролил свет на трансферные планы клуба в зимнее окно.

"Как только мы подпишем игрока, мы сообщим вам. Но мы работаем над двумя трансферами, я не знаю, как быстро мы их осуществим.

Если нам удастся сохранить команду, мы очень довольны тем, как футболисты развивались в течение последних месяцев, а также тем, как мы снова обрели командный дух после непростого старта. Никто не сказал мне, что хочет уйти. Игроки хотят остаться здесь", - сказал специалист.

Напомним, что "Кристал Пэлас" сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 21 балл по итогам 20-ти матчей.

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Оливер Гласнер Кристал Пэлас
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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