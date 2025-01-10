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АПЛ определилась с авторами лучшего сейва месяца в декабре
Мартинес получил награду от АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес получил награду за лучший сейв декабря в Английской Премьер-лиге.
Несмотря на поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ со счетом 1:2 от "Ноттингем Форест", Мартинес спас "Астон Виллу" от еще больших неприятностей.
Emi Martínez — simply the best ????— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 10, 2025
Dibu wins December's Premier League Save of the Month with this stop against Nottingham Forest ???? pic.twitter.com/qzEonGoIaV
Эмилиано в текущем сезоне за "Астон Виллу" сыграл 26 матчей, из которых 6 отыграл на ноль.
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