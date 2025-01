АПЛ определилась с авторами лучшего сейва месяца в декабре

Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес получил награду за лучший сейв декабря в Английской Премьер-лиге.

Несмотря на поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ со счетом 1:2 от "Ноттингем Форест", Мартинес спас "Астон Виллу" от еще больших неприятностей.

