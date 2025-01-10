  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ определилась с авторами лучшего сейва месяца в декабре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ определилась с авторами лучшего сейва месяца в декабре

Англия

Мартинес получил награду от АПЛ

АПЛ определилась с авторами лучшего сейва месяца в декабре

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес получил награду за лучший сейв декабря в Английской Премьер-лиге.

Несмотря на поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ со счетом 1:2 от "Ноттингем Форест", Мартинес спас "Астон Виллу" от еще больших неприятностей.

Эмилиано в текущем сезоне за "Астон Виллу" сыграл 26 матчей, из которых 6 отыграл на ноль.

По теме
yellow-arrow
Тренер Кристал Пэлас раскрыл трансферные планы команды на январь
yellow-arrow
Айнтрахт Франкфурт положил глаз на опытного форварда сборной Германии на замену Мармушу
yellow-arrow
Манчестер Сити – Солфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест АПЛ Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости