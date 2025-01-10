"Есть веская причина, почему он сейчас там". Тренер Арсенала высказался о работе Аморима в Манчестер Юнайтед

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о работе нового тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Когда смотришь особенно на большие команды, с которыми они играли, на то, как они выступают и какие результаты получили, это действительно впечатляет. Я хорошо его знаю, много следил за ним, когда он был в Португалии, и есть веская причина, почему он сейчас там, где он есть, и Рубен заслуживает этого", - сказал Артета.