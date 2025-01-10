Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Есть веская причина, почему он сейчас там". Тренер Арсенала высказался о работе Аморима в Манчестер Юнайтед
Артета выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о работе нового тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.
"Когда смотришь особенно на большие команды, с которыми они играли, на то, как они выступают и какие результаты получили, это действительно впечатляет. Я хорошо его знаю, много следил за ним, когда он был в Португалии, и есть веская причина, почему он сейчас там, где он есть, и Рубен заслуживает этого", - сказал Артета.
Напомним, что 12 января "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в рамках третьего круга Кубка Англии. Старт - в 17:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Магдебург 1:3. Подопечные Шовковского проигрывают команде второй немецкой Бундеслиги
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Артета сообщил Зинченко о его будущем в Арсенале, – Mirror
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО