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"Есть веская причина, почему он сейчас там". Тренер Арсенала высказался о работе Аморима в Манчестер Юнайтед

Англия

Артета выступил на пресс-конференции

"Есть веская причина, почему он сейчас там". Тренер Арсенала высказался о работе Аморима в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о работе нового тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Когда смотришь особенно на большие команды, с которыми они играли, на то, как они выступают и какие результаты получили, это действительно впечатляет. Я хорошо его знаю, много следил за ним, когда он был в Португалии, и есть веская причина, почему он сейчас там, где он есть, и Рубен заслуживает этого", - сказал Артета.

Напомним, что 12 января "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в рамках третьего круга Кубка Англии. Старт - в 17:00 по Киеву.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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