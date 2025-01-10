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Известно, когда клуб Миколенко назначит нового главного тренера
Ждем официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер Дэвид Мойес, похоже, возвращается в "Эвертон".
Как сообщает Sky Sports, сегодня, 10 января, Мойес встретился с представителями клуба для обсуждения деталей контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано как минимум на два года.
По информации источника, Дэвида официально представят в качестве тренера "ирисок" уже в эти выходные.
"Эвертон" решил доверить команду опытному специалисту, который уже хорошо знает клуб и английскую Премьер-лигу, поскольку Мойес возглавлял "ирисок" с 2002 по 2013 год.
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