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Манчестер Сити приобрел центрбека сборной Узбекистана за 40 миллионов евро - The Athletic
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Тransfermarkt
"Манчестер Сити" вскоре объявит о подписании центрального защитника Абдукодира Хусанова из "Ланса". Об этом сообщает The Athletic.
"Горожане" заплатят "Лансу" 40 миллионов евро, плюс дополнительные бонусы. Ожидается, что 20-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" сроком как минимум до 2030 года. В договор также будет включена опция продления сотрудничества еще на один сезон.
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Хусанов, который, вероятно, станет первым игроком из Узбекистана в АПЛ, в текущем сезоне сыграл 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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