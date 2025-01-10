Манчестер Сити приобрел центрбека сборной Узбекистана за 40 миллионов евро - The Athletic

"Манчестер Сити" вскоре объявит о подписании центрального защитника Абдукодира Хусанова из "Ланса". Об этом сообщает The Athletic.

"Горожане" заплатят "Лансу" 40 миллионов евро, плюс дополнительные бонусы. Ожидается, что 20-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" сроком как минимум до 2030 года. В договор также будет включена опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хусанов, который, вероятно, станет первым игроком из Узбекистана в АПЛ, в текущем сезоне сыграл 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.