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Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Насколько большую ротацию стоит ожидать от Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
Очевидно, что матч против команды четвертого по силе дивизиона в английском футболе — это шанс дать отдохнуть основным исполнителям и пройти дальше без особого труда.
"Ливерпулю" отдых не помешает, особенно после последних двух матчей. Ожидается немало изменений в стартовом составе, в то же время ожидается победа хозяев.
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 11 января.
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Кубок Англии. 1/32 финала
11 января. 14:15. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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