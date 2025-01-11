Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Очевидно, что матч против команды четвертого по силе дивизиона в английском футболе — это шанс дать отдохнуть основным исполнителям и пройти дальше без особого труда.

"Ливерпулю" отдых не помешает, особенно после последних двух матчей. Ожидается немало изменений в стартовом составе, в то же время ожидается победа хозяев.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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1.06 12.00 32.00 Узнать больше

Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 14:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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