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Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Насколько большую ротацию стоит ожидать от Слота?

Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очевидно, что матч против команды четвертого по силе дивизиона в английском футболе — это шанс дать отдохнуть основным исполнителям и пройти дальше без особого труда.

"Ливерпулю" отдых не помешает, особенно после последних двух матчей. Ожидается немало изменений в стартовом составе, в то же время ожидается победа хозяев.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 14:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Аккрингтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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