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Челси – Моркам. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Возвращение на победный путь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонцы не побеждают в четырех матчах подряд и после недели отдыха принимают у себя дома скромный "Моркам". Все намекает на то, что это будет легкая прогулка для "синих", но готовы ли удивлять соперники?
Очевидно, игроки "Челси" в ожидании морального подъема после победы. Болельщики уже заждались, хоть это и не матч Премьер-лиги.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 января.
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Кубок Англии. 1/32 финала
11 января. 17:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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