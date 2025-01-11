Челси – Моркам. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Лондонцы не побеждают в четырех матчах подряд и после недели отдыха принимают у себя дома скромный "Моркам". Все намекает на то, что это будет легкая прогулка для "синих", но готовы ли удивлять соперники?

Очевидно, игроки "Челси" в ожидании морального подъема после победы. Болельщики уже заждались, хоть это и не матч Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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1.05 14.50 28.00 Узнать больше

Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 17:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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