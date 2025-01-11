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Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Наверное, победная серия "эммис" завершится
Getty Images / Global Images Ukraine
"Солфорд" уверенно шагает к выходу в третий по силе футбольный английский дивизион. Они выиграли каждый из последних 6 матчей, но когда твоим соперником выступает команда Премьер-лиги, а тем более, когда это "Манчестер Сити", то предматчевые ожидания кардинально меняются.
Команда Гвардиолы наконец-то вернулась к неплохим результатам и имеет шанс их продолжить в рамках Кубка Англии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 11 января.
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Кубок Англии. 1/32 финала
11 января. 19:45. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Джон Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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