Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Солфорд" уверенно шагает к выходу в третий по силе футбольный английский дивизион. Они выиграли каждый из последних 6 матчей, но когда твоим соперником выступает команда Премьер-лиги, а тем более, когда это "Манчестер Сити", то предматчевые ожидания кардинально меняются.

Команда Гвардиолы наконец-то вернулась к неплохим результатам и имеет шанс их продолжить в рамках Кубка Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 11 января.

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Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 19:45. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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