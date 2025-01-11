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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Рубен Аморим попытается обыграть "канониров" со второй попытки
Getty Images / Global Images Ukraine
За относительно недолгое время пребывания Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед" он уже успел сыграть с "Арсеналом" в чемпионате на "Эмирейтс". Тогда все завершилось поражением 0:2, и команда Артеты победила не в последнюю очередь благодаря стандартам.
Теперь повторение противостояния, только в рамках Кубка Англии. Аморим мог сделать определенные выводы и сделать необходимые изменения, чтобы в этот раз результат был победным.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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