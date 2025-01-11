Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

За относительно недолгое время пребывания Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед" он уже успел сыграть с "Арсеналом" в чемпионате на "Эмирейтс". Тогда все завершилось поражением 0:2, и команда Артеты победила не в последнюю очередь благодаря стандартам.

Теперь повторение противостояния, только в рамках Кубка Англии. Аморим мог сделать определенные выводы и сделать необходимые изменения, чтобы в этот раз результат был победным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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