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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Получит ли свой шанс Александр Зинченко?

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После провала в Кубке Английской Лиги, где в рамках первого полуфинального матча "канониры" проиграли "Ньюкаслу" у себя дома, они ждут в гости "Манчестер Юнайтед".

Тогда Зинченко вышел на замену только на последних минутах. Кажется, что и в этот раз Александру не стоит рассчитывать на выход в старте. Или Артета придумал какой-то особый план, в который входит украинский защитник?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Кубок Англии. 1/32 финала

12 января. 17:00. Лондон. "Эмирейтс Стедиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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