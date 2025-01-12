Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После провала в Кубке Английской Лиги, где в рамках первого полуфинального матча "канониры" проиграли "Ньюкаслу" у себя дома, они ждут в гости "Манчестер Юнайтед".

Тогда Зинченко вышел на замену только на последних минутах. Кажется, что и в этот раз Александру не стоит рассчитывать на выход в старте. Или Артета придумал какой-то особый план, в который входит украинский защитник?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Кубок Англии. 1/32 финала

12 января. 17:00. Лондон. "Эмирейтс Стедиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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