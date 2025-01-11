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Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов

Англия
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Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов

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Жена защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера Энни, которая несколько месяцев назад подала заявление на развод с футболистом, передумала.

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По информации источника, 34-летним футболистом интересуется ряд клубов из Саудовской Аравии, включая "Аль-Наср". Предполагается, что англичанину могут предложить контракт с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. Друзья жены Уокера считают, что именно это могло заставить ее передумать и простить футболиста, которого она неоднократно ловила на изменах.

Кайл пополнил состав "горожан" в 2017 году, оставив лондонский "Тоттенхэм". В этом сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Симченко
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