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Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
Любовь вернулась в ее сердце
Колаж - GBN
Жена защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера Энни, которая несколько месяцев назад подала заявление на развод с футболистом, передумала.
По информации источника, 34-летним футболистом интересуется ряд клубов из Саудовской Аравии, включая "Аль-Наср". Предполагается, что англичанину могут предложить контракт с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. Друзья жены Уокера считают, что именно это могло заставить ее передумать и простить футболиста, которого она неоднократно ловила на изменах.
Кайл пополнил состав "горожан" в 2017 году, оставив лондонский "Тоттенхэм". В этом сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах.
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