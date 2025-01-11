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Играл в Ла Лиге теперь может перейти в команду АПЛ. Какое будущее ждет вингера ПСЖ?
Астон Вилла интересуется испанцем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "ПСЖ" Марко Асенсио интересен "Астон Виллы". Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, Марко Асенсио решил покинуть французский клуб из-за дефицита игровой практики.
"Астон Вилла" проявляет интерес к 28-летнему испанцу, клуб хочет укрепить свою линию атаки после ухода форварда Джона Дурана и считает вариант Марко Асенсио самым оптимальным.
Напомним, в 11 играх чемпионата Франции на счету испанца 2 гола и 4 ассиста. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2026 года.
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