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Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб АПЛ

Англия

Из Ромы перешел в Сандерленд

Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ромы" Энцо Ле Фе перейдет в "Сандерленд".

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Французский 24-летний игрок перешел в Сандерленд на правах аренды до лета 2025 года, однако договор предусматривает обязательный выкуп контракта игрока.

Напомним, что Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из "Ренна" за 23 миллиона евро. За этот период полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.

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Сандерленд Рома (Италия)
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Источник:
рома
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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