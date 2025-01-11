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Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб АПЛ
Из Ромы перешел в Сандерленд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ромы" Энцо Ле Фе перейдет в "Сандерленд".
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Французский 24-летний игрок перешел в Сандерленд на правах аренды до лета 2025 года, однако договор предусматривает обязательный выкуп контракта игрока.
Напомним, что Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из "Ренна" за 23 миллиона евро. За этот период полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.
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