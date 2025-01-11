Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб АПЛ

Полузащитник "Ромы" Энцо Ле Фе перейдет в "Сандерленд".

Французский 24-летний игрок перешел в Сандерленд на правах аренды до лета 2025 года, однако договор предусматривает обязательный выкуп контракта игрока.

Напомним, что Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из "Ренна" за 23 миллиона евро. За этот период полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.