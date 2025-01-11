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Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб Чемпионшипа

Англия
Обновлено

Из Ромы перешел в Сандерленд

Играл с Довбиком, теперь будет с Русиным. Французский полузащитник официально перешел в клуб Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Энцо Ле Фе перейдет в "Сандерленд".

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Французский 24-летний игрок перешел в Сандерленд на правах аренды до лета 2025 года, однако договор предусматривает обязательный выкуп контракта игрока.

Напомним, что Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из "Ренна" за 23 миллиона евро. За этот период полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.

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Сандерленд Рома (Италия)
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Источник:
рома
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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gulfstream
11.01.2025 в 10:59
Сандерленд не в АПЛ і не факт чи буде наступного.
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Комментарии 1
gulfstream
11.01.2025 в 10:59
Сандерленд не в АПЛ і не факт чи буде наступного.
Ответить
0
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