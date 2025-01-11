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До 64 лет. Известен срок контракта Мойеса в Эвертоне
Миколенко будет работать с опытным наставником
Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландский специалист Давид Мойес становится все ближе к тому, чтобы возглавить "Эвертон". Стороны согласовали и срок контракта.
Николо Скира сообщил, что "ириски" уже договорились с тренером о его назначении. Соглашение будет подписано к лету 2027 года.
На тот момент опытному наставнику будет 64 года.
С конца прошлого сезона Мойес находится без клуба. У него завершился контракт с "Вест Хэмом", после чего стороны решили не продлевать соглашение.
Ранее шотландец также тренировал "Престон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерденд". А с 2002 по 2013 гг. он возглавлял "Эвертон".
В настоящее время "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет один зачетный пункт.
Следующий матч команда Миколенко сыграет 15 января против "Астон Виллы" дома.
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