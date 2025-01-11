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До 64 лет. Известен срок контракта Мойеса в Эвертоне

Англия

Миколенко будет работать с опытным наставником

До 64 лет. Известен срок контракта Мойеса в Эвертоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Шотландский специалист Давид Мойес становится все ближе к тому, чтобы возглавить "Эвертон". Стороны согласовали и срок контракта.

Николо Скира сообщил, что "ириски" уже договорились с тренером о его назначении. Соглашение будет подписано к лету 2027 года.

На тот момент опытному наставнику будет 64 года.

С конца прошлого сезона Мойес находится без клуба. У него завершился контракт с "Вест Хэмом", после чего стороны решили не продлевать соглашение.

Ранее шотландец также тренировал "Престон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерденд". А с 2002 по 2013 гг. он возглавлял "Эвертон".

В настоящее время "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет один зачетный пункт.

Следующий матч команда Миколенко сыграет 15 января против "Астон Виллы" дома.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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