До 64 лет. Известен срок контракта Мойеса в Эвертоне

Шотландский специалист Давид Мойес становится все ближе к тому, чтобы возглавить "Эвертон". Стороны согласовали и срок контракта.

Николо Скира сообщил, что "ириски" уже договорились с тренером о его назначении. Соглашение будет подписано к лету 2027 года.

На тот момент опытному наставнику будет 64 года.

С конца прошлого сезона Мойес находится без клуба. У него завершился контракт с "Вест Хэмом", после чего стороны решили не продлевать соглашение.

Ранее шотландец также тренировал "Престон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерденд". А с 2002 по 2013 гг. он возглавлял "Эвертон".

В настоящее время "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет один зачетный пункт.

Следующий матч команда Миколенко сыграет 15 января против "Астон Виллы" дома.