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Забарного у Челси пока не будет. Мареска прокомментировал потенциальное усиление команды
По мнению тренера, центр обороны укомплектован
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Энцо Мареска ответил на вопрос о возможном трансфере центрального защитника.
“Пока я думаю, что у нас все в порядке. У нас есть Бадиашиль, который близкий к возвращению, у нас есть Джош Ачеампонг, у которого все хорошо, Аксель и Леви, которые могут хорошо работать на этой позиции”, – сказал Мареска.
Отметим, что уже больше месяца не играют два центральных защитника: Бенуа Бадиашиль и Уэсли Фофана. Они залечивают травмы.
Следующий матч "пенсионеры" проведут сегодня, 11 января, против "Моркема" в Кубке Англии. А уже 14 января "Челси" сыграет с "Борнмутом".
Напомним, что недавно были слухи о заинтересованности лондонцев в трансфере центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного.
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