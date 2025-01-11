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Забарного у Челси пока не будет. Мареска прокомментировал потенциальное усиление команды

Англия

По мнению тренера, центр обороны укомплектован

Забарного у Челси пока не будет. Мареска прокомментировал потенциальное усиление команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Челси” Энцо Мареска ответил на вопрос о возможном трансфере центрального защитника.

“Пока я думаю, что у нас все в порядке. У нас есть Бадиашиль, который близкий к возвращению, у нас есть Джош Ачеампонг, у которого все хорошо, Аксель и Леви, которые могут хорошо работать на этой позиции”, – сказал Мареска.

Отметим, что уже больше месяца не играют два центральных защитника: Бенуа Бадиашиль и Уэсли Фофана. Они залечивают травмы.

Следующий матч "пенсионеры" проведут сегодня, 11 января, против "Моркема" в Кубке Англии. А уже 14 января "Челси" сыграет с "Борнмутом".

Напомним, что недавно были слухи о заинтересованности лондонцев в трансфере центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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