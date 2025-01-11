С возвращением! Виталий Миколенко получил нового тренера

"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, представил нового тренера.

Им стал шотландский специалист Дэвид Мойес.

"Футбольный клуб "Эвертон" рад приветствовать Дэвида Мойеса в качестве своего нового главного тренера с немедленным вступлением в должность", - написал клуб.

Мойес работал в "Эвертоне" в сезоне 2002 – 2013. Шотландский тренер вышел с клубом в Финал Кубка Англии в 2009 году, в котором уступил "Челси".

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Мойес в Англии был тренером "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма".

Сейчас "Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 17-ю очками и игрой в запасе. От зоны вылета отделяет один балл.