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С возвращением! Виталий Миколенко получил нового тренера
Он уже работал в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, представил нового тренера.
Им стал шотландский специалист Дэвид Мойес.
"Футбольный клуб "Эвертон" рад приветствовать Дэвида Мойеса в качестве своего нового главного тренера с немедленным вступлением в должность", - написал клуб.
Мойес работал в "Эвертоне" в сезоне 2002 – 2013. Шотландский тренер вышел с клубом в Финал Кубка Англии в 2009 году, в котором уступил "Челси".
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Мойес в Англии был тренером "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма".
Сейчас "Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 17-ю очками и игрой в запасе. От зоны вылета отделяет один балл.
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