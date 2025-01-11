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Гвардиола считает его идеальной заменой Альваресу. Ман Сити согласовал контракт с новой звездой
Переход становится все ближе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" быстро прогрессирует в переговорах по трансферу звезды "Айнтрахта" Франкфурт Омара Мармуша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Египтянин стал еще ближе к переходу в состав "горожан". Клубы планируют заключить соглашение на следующей неделе.
"Сити" на все 100% согласовали условия личного контракта с игроком.
Известно также, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает Мармуша идеальным кандидатом на замену Хулиану Альваресу, который покинул английский клуб прошлым летом и перешел в "Атлетико".
Мармуш присоединился к "Айнтрахту" Ф в 2023 году на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 20 результативных действий в 15 матчах Бундеслиги (13+7). Также он забил пять голов и отдал четыре ассиста в девяти встречах Кубка Германии и Лиги Европы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 60 млн евро.
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