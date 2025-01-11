Гвардиола считает его идеальной заменой Альваресу. Ман Сити согласовал контракт с новой звездой

"Манчестер Сити" быстро прогрессирует в переговорах по трансферу звезды "Айнтрахта" Франкфурт Омара Мармуша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Египтянин стал еще ближе к переходу в состав "горожан". Клубы планируют заключить соглашение на следующей неделе.

"Сити" на все 100% согласовали условия личного контракта с игроком.

Известно также, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает Мармуша идеальным кандидатом на замену Хулиану Альваресу, который покинул английский клуб прошлым летом и перешел в "Атлетико".

Мармуш присоединился к "Айнтрахту" Ф в 2023 году на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 20 результативных действий в 15 матчах Бундеслиги (13+7). Также он забил пять голов и отдал четыре ассиста в девяти встречах Кубка Германии и Лиги Европы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 60 млн евро.