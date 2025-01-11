Полицейские арестовали 20-летнего футболиста Премьер-Лиги на тренировке клуба.

По информации The Sun, в 11 утра два офицера полиции арестовали футболиста на поле по подозрению в съёмке интимного видео без согласия партнёра.

Правоохранители отреагировали на заявление женщины в съёмке спортсменом их интимного процесса, несмотря на то что она попросила его этого не делать.

Одноклубники подумали, что это розыгрыш

"Многие звёзды поначалу подумали, что это розыгрыш, когда во время тренировки на поле вышли два офицера в форме. Все были в недоумении. Игроки стояли с разинутыми ртами. Никто не понимал, что происходит", - написал источник.

У футболиста изъяли два мобильных телефона, но позже отпустили из-за недостаточности доказательств.

"Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по адресу по подозрению в вуайеризме. Было решено, что никаких дальнейших действий предприниматься не будет из-за недостаточности доказательств", - сообщили в полиции.

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Клуб комментариев не давал, но известно, что они сыграют в Кубке Англии в эти выходные.