  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полицейские арестовали 20-летнего футболиста Премьер-Лиги на тренировке клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полицейские арестовали 20-летнего футболиста Премьер-Лиги на тренировке клуба

Англия

Но позже отпустили

Полицейские арестовали 20-летнего футболиста Премьер-Лиги на тренировке клуба

Фото: premierleague.com

Новина українською

Полицейские арестовали 20-летнего футболиста Премьер-Лиги на тренировке клуба.

По информации The Sun, в 11 утра два офицера полиции арестовали футболиста на поле по подозрению в съёмке интимного видео без согласия партнёра.

Правоохранители отреагировали на заявление женщины в съёмке спортсменом их интимного процесса, несмотря на то что она попросила его этого не делать.

Одноклубники подумали, что это розыгрыш

"Многие звёзды поначалу подумали, что это розыгрыш, когда во время тренировки на поле вышли два офицера в форме. Все были в недоумении. Игроки стояли с разинутыми ртами. Никто не понимал, что происходит", - написал источник.

У футболиста изъяли два мобильных телефона, но позже отпустили из-за недостаточности доказательств.

"Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по адресу по подозрению в вуайеризме. Было решено, что никаких дальнейших действий предприниматься не будет из-за недостаточности доказательств", - сообщили в полиции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Клуб комментариев не давал, но известно, что они сыграют в Кубке Англии в эти выходные.

По теме
yellow-arrow
Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
yellow-arrow
Гвардиола считает его идеальной заменой Альваресу. Ман Сити согласовал контракт с новой звездой
yellow-arrow
С возвращением! Эвертон Виталия Миколенко получил нового тренера
Английская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости