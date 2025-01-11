  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима

Англия

Удивительная причина

Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" просят отменить матч против "Арсенала" из-за решения главного тренера Рубена Аморима.

Португальский специалист на пресс-конференции сказал, что даст отдых Онане, а на кубковый матч выпустит вратаря Алтая Байындыра.

Болельщики "Юнайтед" боятся худшего развития событий.

"Тогда преимущество "Арсенала"", - написал пользователь, понимая, что лондонский клуб опасный на стандартах.

"Игра закончилась ещё до того, как началась", - сказал другой пользователь.

Один из фанатов решил пошутить

"Отмените игру", - написал фанат.

В данный момент Алтай Байындыр сыграл три матча за "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги, в которых пропустил 6 голов. Четыре из них он пропустил против "Тоттенхэма".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала" в выездном матче Кубка Англии 12 января. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
"Возможно, всю жизнь": вингер Ман Юнайтед рассказал, сколько он хочет выступать за клуб
yellow-arrow
Впервые за шесть сезонов. Защитник Ливерпуля забил дебютный гол в Кубке Англии
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Кубок Англии Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Київ)
11.01.2025 в 14:36
Один дописувач пожартував: "Скасуйте гру". Заголовок: "Вболівальники МЮ просять скасувати матч".
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
11.01.2025 в 14:36
Один дописувач пожартував: "Скасуйте гру". Заголовок: "Вболівальники МЮ просять скасувати матч".
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости