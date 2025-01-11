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Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
Удивительная причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" просят отменить матч против "Арсенала" из-за решения главного тренера Рубена Аморима.
Португальский специалист на пресс-конференции сказал, что даст отдых Онане, а на кубковый матч выпустит вратаря Алтая Байындыра.
Болельщики "Юнайтед" боятся худшего развития событий.
"Тогда преимущество "Арсенала"", - написал пользователь, понимая, что лондонский клуб опасный на стандартах.
"Игра закончилась ещё до того, как началась", - сказал другой пользователь.
Один из фанатов решил пошутить
"Отмените игру", - написал фанат.
В данный момент Алтай Байындыр сыграл три матча за "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги, в которых пропустил 6 голов. Четыре из них он пропустил против "Тоттенхэма".
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала" в выездном матче Кубка Англии 12 января. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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