Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима

Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" просят отменить матч против "Арсенала" из-за решения главного тренера Рубена Аморима.

Португальский специалист на пресс-конференции сказал, что даст отдых Онане, а на кубковый матч выпустит вратаря Алтая Байындыра.

Болельщики "Юнайтед" боятся худшего развития событий.

"Тогда преимущество "Арсенала"", - написал пользователь, понимая, что лондонский клуб опасный на стандартах.

"Игра закончилась ещё до того, как началась", - сказал другой пользователь.

Один из фанатов решил пошутить

"Отмените игру", - написал фанат.

В данный момент Алтай Байындыр сыграл три матча за "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги, в которых пропустил 6 голов. Четыре из них он пропустил против "Тоттенхэма".

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала" в выездном матче Кубка Англии 12 января. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.