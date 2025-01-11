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Борнмут – Вест Бромвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Борнмут – Вест Бромвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Кубке Англии встретятся "Борнмут" и "Вест Бромвич".

"Борнмут", в котором играет украинец Илья Забарный, сейчас на 7-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги и наверняка команда настроена продолжать свой путь в Кубке Англии, а не вылететь в первом же матче.

"Вест Бромвич" сейчас на шестом месте Чемпионшипа и тоже одна из сильных команд турнира. Ещё неизвестно, какие у них цели, но матч готовы показать с характером.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports

Кубок Англии. 1/32 финала.

11 января 2025. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Джон Басби (Англия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Борнмут – Вест Бромвич"

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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