Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут – Вест Бромвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Кубке Англии встретятся "Борнмут" и "Вест Бромвич".
"Борнмут", в котором играет украинец Илья Забарный, сейчас на 7-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги и наверняка команда настроена продолжать свой путь в Кубке Англии, а не вылететь в первом же матче.
"Вест Бромвич" сейчас на шестом месте Чемпионшипа и тоже одна из сильных команд турнира. Ещё неизвестно, какие у них цели, но матч готовы показать с характером.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports
Кубок Англии. 1/32 финала.
11 января 2025. Борнмут. "Виталити"
Главный судья: Джон Басби (Англия)
Трансляция: платформа Setanta Sports
Смотреть матч "Борнмут – Вест Бромвич"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Легионер Полесья написал прощальный пост в своем Instagram
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Победа Байера, Динамо проиграло в ТМ, решение Ла Лиги по игрокам Барсы. Главные новости за 10 января
- Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО