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Британские СМИ назвали приоритетную цель Вест Хэма
Но будет ли трансфер в январе?
Getty Images / Global Images Ukraine
Британские СМИ назвали приоритетную цель "Вест Хэма".
По информации The Standard, "Вест Хэм" нуждается в нападающем.
В матче против "Астон Виллы" нападающий Никлас Фулькруг получил похоже травму подколенного сухожилия. Футболист в этом сезоне уже обращался к специалистам в двух странах из-за травмы ахиллова сухожилия. Теперь открыт вопрос о сроках возвращения.
Также в клубе травмированы Майкл Антонио и Джарред Боуэн.
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Напомним, что "Вест Хэм" в Кубке Англии вылетел от "Астон Виллы", забив первыми (1:2). Из турниров у команды осталась только Английская Премьер-Лига.
Сейчас "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице.
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