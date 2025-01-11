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Британские СМИ назвали приоритетную цель Вест Хэма

Англия

Но будет ли трансфер в январе?

Британские СМИ назвали приоритетную цель Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британские СМИ назвали приоритетную цель "Вест Хэма".

По информации The Standard, "Вест Хэм" нуждается в нападающем.

В матче против "Астон Виллы" нападающий Никлас Фулькруг получил похоже травму подколенного сухожилия. Футболист в этом сезоне уже обращался к специалистам в двух странах из-за травмы ахиллова сухожилия. Теперь открыт вопрос о сроках возвращения.

Также в клубе травмированы Майкл Антонио и Джарред Боуэн.

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Напомним, что "Вест Хэм" в Кубке Англии вылетел от "Астон Виллы", забив первыми (1:2). Из турниров у команды осталась только Английская Премьер-Лига.

Сейчас "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Владислав Прийменко
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