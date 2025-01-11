Британские СМИ назвали приоритетную цель "Вест Хэма".

По информации The Standard, "Вест Хэм" нуждается в нападающем.

В матче против "Астон Виллы" нападающий Никлас Фулькруг получил похоже травму подколенного сухожилия. Футболист в этом сезоне уже обращался к специалистам в двух странах из-за травмы ахиллова сухожилия. Теперь открыт вопрос о сроках возвращения.

Также в клубе травмированы Майкл Антонио и Джарред Боуэн.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Вест Хэм" в Кубке Англии вылетел от "Астон Виллы", забив первыми (1:2). Из турниров у команды осталась только Английская Премьер-Лига.

Сейчас "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице.