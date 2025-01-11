В стартовом составе Ливерпуля на матч Кубка Англии вышел самый молодой игрок в истории клуба

В рамках третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" принимает представителя четвертого дивизиона "Аккрингтон".

В стартовом составе мерсисайдцев вышел юноша Рио Нгумоха. Это его первый матч во взрослом футболе.

В возрасте 16 лет, 4 месяца и 14 дней он стал самым молодым футболистом “Ливерпуля” в истории в официальных матчах.

Нгумоха присоединился к мерсисайдцам летом, покинув академию "Челси". Он выступает на позиции левого вингера.