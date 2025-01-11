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В стартовом составе Ливерпуля на матч Кубка Англии вышел самый молодой игрок в истории клуба
Только недавно покинул "Челси"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" принимает представителя четвертого дивизиона "Аккрингтон".
В стартовом составе мерсисайдцев вышел юноша Рио Нгумоха. Это его первый матч во взрослом футболе.
В возрасте 16 лет, 4 месяца и 14 дней он стал самым молодым футболистом “Ливерпуля” в истории в официальных матчах.
Нгумоха присоединился к мерсисайдцам летом, покинув академию "Челси". Он выступает на позиции левого вингера.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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