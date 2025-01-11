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Впервые за шесть сезонов. Защитник Ливерпуля забил дебютный гол в Кубке Англии
Это его второй гол в сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник английского "Ливерпуля" забил дебютный гол в Кубке Англии.
Трент Александер-Арнольд впервые за шесть сезонов забил гол в турнире. В матче против "Аккрингтона" защитник отметился дальним ударом на 45-й минуте. Голевую передачу отдал Собослаи.
Отметим, что Трент дебютировал в Кубке Англии в сезоне 2016/17 с перерывом в сезонах 2019/20 и 2020/21. За всё время он сыграл в 12-ти матчах, в которых отдал две голевые передачи.
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К слову, это второй гол защитника в сезоне. Трент забивал в ворота "Вест Хэма" в Английской Премьер-Лиге
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