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"Возможно, всю жизнь": вингер Ман Юнайтед рассказал, сколько он хочет выступать за клуб
Пока – до 2030 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер “Манчестер Юнайтед” Амад Диалло прокомментировал продление своего контракта с клубом.
“Я хочу быть здесь еще долго, долго, долго. Не только пять лет…
…но, может быть, на всю жизнь”, – сказал Диалло.
9 января Диалло и МЮ заключили новое соглашение к лету 2030 года. Футболист выступает в составе манкунианцев с января 2021 года – тогда английский клуб выкупил его у "Аталанты" за 21,3 млн евро.
В текущем сезоне Амад провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отличился 13 результативными действиями (6+7).
Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Диалло в 25 млн евро.
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