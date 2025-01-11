Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут Ильи Забарного встретится с шестым местом Чемпионшипа. Выйдет ли украинец в старте на матч Кубка Англии?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" дебютирует в Кубке Англии матчем против "Вест Бромвича".
Андони Ираола выпустил Забарного в старте
Our @EmiratesFACup line-up ???? pic.twitter.com/PIv4opXGdL— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 11, 2025
В данный момент Илья Забарный сыграл во всех 20-ти матчах "Борнмута" в Премьер-Лиге. В Кубке Лиги защитник не выходил.
"Вест Бромвич" сейчас занимает шестое место в Чемпионшипе, набрав 40 очков в 26-ти играх. Отставание от лидирующего "Лидса" - 13 баллов.
Последний раз команды между собой встречались в сезоне 2021/22 в Чемпионшипе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом сезоне "Борнмут" вылетел в 1/8 финала Кубка Англии от "Лестера" (0:1).
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
- С возвращением! Эвертон Виталия Миколенко получил нового тренера
- Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025