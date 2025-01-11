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Борнмут Ильи Забарного встретится с шестым местом Чемпионшипа. Выйдет ли украинец в старте на матч Кубка Англии?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Борнмут Ильи Забарного встретится с шестым местом Чемпионшипа. Выйдет ли украинец в старте на матч Кубка Англии?

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Борнмут" дебютирует в Кубке Англии матчем против "Вест Бромвича".

Андони Ираола выпустил Забарного в старте

В данный момент Илья Забарный сыграл во всех 20-ти матчах "Борнмута" в Премьер-Лиге. В Кубке Лиги защитник не выходил.

"Вест Бромвич" сейчас занимает шестое место в Чемпионшипе, набрав 40 очков в 26-ти играх. Отставание от лидирующего "Лидса" - 13 баллов.

Последний раз команды между собой встречались в сезоне 2021/22 в Чемпионшипе.

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В прошлом сезоне "Борнмут" вылетел в 1/8 финала Кубка Англии от "Лестера" (0:1).

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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