Кубок Англии. Ливерпуль спокойно проходит Аккрингтон, а Вулверхэмптон — Бристоль Сити

Субботний игровой день в Кубке Англии стартовал противостоянием "Ливерпуля" и "Аккрингтона", параллельно за выход в 1/16 боролся "Вулверхэмптон" из АПЛ и некоторые другие низшелиговые клубы. Об этих матчах поговорим немного подробнее.

После названий каждой команды вы будете видеть римскую цифру в скобках. Она обозначает силу дивизиона футбольной английской пирамиды, в которой выступает та или иная команда. I - Премьер-лига, II - Чемпионшип, III - Лига 1, IV - Лига 2, V - Национальная лига, VI - Северная или Южная Конференции.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Ливерпуль" (І) — "Аккрингтон" (ІѴ) 4:0

Голы: Жота (29), Александер-Арнолд (45), Даннс (76), Кьеза (90)

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Брэдли, 60), Куанса, Эндо (Ниони, 79), Цимикас — Мортон (Макконнелл, 61), Собослай (Кьеза, 46) — Эллиотт, Жота, Нгумоха (Даннс, 72) — Нуньес

"Аккрингтон": Креллин — Лав, Роусон, Оу, Мартин (Коннили, 63) — Вудс, Хумбени (Койл, 46), Вудс (О'Брайен, 63) — Хантер (Хендерсон, 46) — Уолтон (Муни, 78), Уэйли

Предупреждения: Хендерсон (58)

Главной новостью накануне этого матча стал выход в стартовом составе вингера Рио Нгумохи, которого прошлым летом мерсисайдцы переманили из "Челси". Большой ротации от Слота мы все же не увидели и так тяжеловесы как Александер-Арнолд и Диогу Жота вышли на поле с первых минут.

Вот только было заметно с самого начала, что играть они собирались в экономном режиме. И это понятно, ведь посреди недели уже следующий туп АПЛ и надо беречь силы. "Аккрингтон" все же приехал не делать сенсацию, а просто полюбоваться городом и стадионом. Какого-то сопротивления они не продемонстрировали.

В первом тайме счет открыл Жота после стремительной контратаки. Угловой был от гостей, но потеряли они мяч и за это поплатились. Нуньес вывел Жоту на пустые ворота, тот лишь отставил ногу и вколотил круглого в сетку ворот. Под конец тайма Трент решил из-за пределов штрафной пробить точно в угол ворот, чтобы уже сделать счет комфортным и уверенным.

А второй тайм, особенно после того, как вышел Федерико Кьеза, скорее превратился в попытки итальянца забить свой дебютный гол за клуб. На этом строилась вся интрига второй половины встречи. Сначала он получил неплохую возможность, но голкипер потянул, а после рикошета Даннс добил и все же отметился голом. Затем еще одна попытка пролетела мимо ворот. Ну а с третьей Федерико все же забил. Крсивив удар издали низом под дальнюю штангу. Отдельный повод отпраздновать для итальянца. Ну а его команда очень легко и непринужденно сделала то, что и должна была.

"Бристоль Сити" (ІІ) — "Вулверхэмптон" (І) 1:2

Голы: Твайн (45+1) — Аит-Нури (10), Р. Гомеш (21)

Кроме "Ливерпуля". В экономном режиме провел свой матч и "Вулверхэмптон" У команды Витора Перейры было сложнее испытания, ведь соперник из Чемпионшипа да еще и на выезде. Однако они смогли уже в начале матча получить комфортное преимущество.

И вообще в основном они владели инициативой. Постоянное давление и угрозы чужим воротам, голы от Аита-Нури и Гомеша. В конце первого тайма "Бристоль Сити" все же сократил отставание, но это с самого начала выглядело скорее как гол престижа от хозяев.

До конца игры мы так и не увидели больше голов, но будь уверенными, если кто-то и мог забивать еще один гол, то это "волки". Однако они удовлетворились и минимальной победой и спокойным проходом в следующий раунд.

"Бирмингем Сити" (ІІІ) — "Линкольн Сити" (ІІІ) 2:1

Голы: Йокояма (1), Дайкс (79) — Макама (90+2)

А здесь было противостояние представителей первой лиги, третьего по силе футбольного дивизиона в английской пирамиде. "Бирмингем Сити" выглядел очевидным фаворитом, тем более играл у себя дома. Но стоит отметить, что в этом матче не они владели инициативой в игре, а взяли свое скорее за счет удачной реализации.

На протяжении всей игры "Линкольн" давал хороший бой и был близок к забитым голам, но вместо этого пропускал. Потому что "Бирмингему" не надо было много моментов. Они забивали все сразу. В итоге гости лишь ответили голом престижа в концовке, но это уже не помогло.

Хозяева проходят дальше, они показали мастер-класс того, как нужно реализовывать созданные возможности.

"Миддлсбро" (II) — "Блэкберн" (II) 0:1

Гол: Вайманн (70)

Равная битва представителей Чемпионшипа выглядела многообещающе еще накануне. Так как "Миддлсбро" были хозяевами матча, они выглядели и фаворитами, но ожидалось, что это будет равная игра и победит тот, кто внимательнее отнесется к мелочам.

К мелочам были внимательнее риверсайдцы. Именно "Блэкберн" постарался грамотно отыграть позади и во втором тайме смог забить победный гол благодаря стараниям Вайманна. Полуфиналисты Кубка Лиги прошлого сезона вылетают уже в третьем раунде Кубка Англии сезона нынешнего.