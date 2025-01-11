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Аутсайдер Чемпионшипа едет в гости к Брентфорду. Поможет ли Ярмолюк своей команде в Кубке Англии?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Аутсайдер Чемпионшипа едет в гости к Брентфорду. Поможет ли Ярмолюк своей команде в Кубке Англии?

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Брентфорд", в котором играет Егор Ярмолюк, принимает аутсайдера Чемпионшипа "Плимут"

Томас Франк поставил украинца в стартовый состав

За "Брентфорд" украинский полузащитник выходил в 18-ти матчах во всех турнирах. Результативными действиями Ярмолюк не отмечался.

Сейчас "Плимут", недавно сменивший тренера, занимает 24-е место в Чемпионшипе. Их отделяет 3 очка от зоны сохранения в турнире.

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В прошлом сезоне "Брентфорд" вылетел с 1/32 финала Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону" в матче-переигровке. Первый матч закончился вничью со счётом 1:1

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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