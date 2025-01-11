Аутсайдер Чемпионшипа едет в гости к Брентфорду. Поможет ли Ярмолюк своей команде в Кубке Англии?

"Брентфорд", в котором играет Егор Ярмолюк, принимает аутсайдера Чемпионшипа "Плимут"

Томас Франк поставил украинца в стартовый состав

Your Bees to take on Plymouth ???? pic.twitter.com/lIc7dIU4zC — Brentford FC (@BrentfordFC) January 11, 2025

За "Брентфорд" украинский полузащитник выходил в 18-ти матчах во всех турнирах. Результативными действиями Ярмолюк не отмечался.

Сейчас "Плимут", недавно сменивший тренера, занимает 24-е место в Чемпионшипе. Их отделяет 3 очка от зоны сохранения в турнире.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне "Брентфорд" вылетел с 1/32 финала Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону" в матче-переигровке. Первый матч закончился вничью со счётом 1:1

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.